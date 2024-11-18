Премʼєр Британії прокоментував розмову Шольца з Путіним

Стармер висловився під час подорожі на саміт G20.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру розмовляти з російським диктатором Путіним.

Про це інформує Sky News.

Журналісти запитали у Стармера щодо рішення німецького канцлера Олафа Шольца провести розмову з Путіним.

"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним", - відповів він.

Британський премʼєр зазначив, що скоро вже буде тисяча днів, як Росія веде війну проти України.

Крім цього, він нагадав, що Північна Корея також направила свої війська на допомогу росіянам, що показує відчай Кремля, але має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

Тому Стармер закликав світових лідерів "подвоїти зусилля щодо зміцнення нашої підтримки України", яку він назвав "найвищим пріоритетом мого порядку денного" на саміті G20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон відновить переговори з Володимиром Путіним лише "коли контекст і умови будуть відповідними".

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підтримує канцлера Олафа Шольца у питанні дзвінка російському диктатору Путіну.

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