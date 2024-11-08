В подмосковном Звенигороде произошел полный блэкаут: в чем причина (видео)

После внезапного обесточивания начала плохо работать мобильная связь.

Российский город Звенигород, расположенный в Московской области, оказался в полном блэкауте: электричество исчезло в жилых домах и на улице.

Видео из подмосковного города, погруженного в полный мрак, публикуют в соцсетях.

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Местные жители сообщают, что свет отключился мгновенно и повсюду. Электроэнергии не стало также в ряде соседних сел.

После внезапного обесточивания начала плохо работать мобильная связь.

Впоследствии московские энергетики объяснили аварию нарушением в работе оборудования. Причины ЧП не сообщают.

В подмосковном Звенигороде случился полный блэкаут

Напомним, Россию охватил ценовой кризис на рынке масла, с начала года этот популярный продукт подорожал более чем на четверть из-за проблем местных производителей. Чтобы удовлетворить спрос, власти РФ экспортируют масло из ОАЭ и Турции.

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