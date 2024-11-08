У підмосковному Звенигороді стався повний блекаут: у чому причина (відео)

Російське місто Звенигород, що у Московській області, опинилося в повному блекауті: електрика зникла у житлових будинках і на вулиці.

Відео з підмосковного міста, зануреного в повний морок, публікують у соцмережах.

Місцеві жителі повідомляють, що світло відімкнулося миттєво і всюди. Електроенергії не стало також у кількох сусідніх селах.

Після раптового знеструмлення почав погано працювати мобільний зв’язок.

Згодом московські енергетики пояснили аварію порушенням в роботі обладнання. Причини НП не повідомляють.

У підмосковному Звенигороді стався повний блекаут

Нагадаємо, Росію охопила цінова криза на ринку масла, від початку року цей популярний продукт здорожчав більш, ніж на чверть, через проблеми місцевих виробників. Щоб задовольнити попит, влада РФ експортує масло з ОАЕ та Туреччини.

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