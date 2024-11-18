Влада Москви заявила про атаку безпілотників на російську столицю

Влада Москви заявила про нібито збиття безпілотників, які летіли в сторону російської столиці.

Про це повідомив мер Москви Сєргєй Собянін.

Він заявив, що сили протиповітряної оборони збили в Раменському районі безпілотник, який летів на Моску.

Крім того, він стверджує, що у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - йдеться у заяві Собяніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москву атакував невідомий безпілотник.

Крім того, ми раніше інформували, що дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.

Читайте також: