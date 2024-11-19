Президент США разрешил бить дальнобойным оружием по РФ – помощник госсекретаря

Президент США Джо Байден разрешил бить дальнобойным оружием по РФ. Это официально подтвердили в Госдепе.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

По словам Николса, оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты.

"Если повезет, это позволит РФ понять, что применение силы для захвата украинской территории не принесет успеха, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них (россиян – ред.) зависит, будет ли продолжаться этот конфликт или нет", — подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Вероятно, они будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области. Более того, украинцы смогут бить по ключевым локациям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

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