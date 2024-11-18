Разрешение Украине бить вглубь по территории РФ: что говорят в Госдепе США

Мэтью Миллер не подтвердил и не опроверг, действительно ли администрация Байдена разрешила применение американского оружия для дальнобойных ударов по территории РФ.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер уклонился от ответа на вопрос, действительно ли Вашингтон предоставил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

На такой вопрос журналиста Миллер ответил, что в настоящее время "нет никаких изменений нашей политики (по Украине — Ред.)".

"Мы четко дали понять, что всегда будем адаптировать возможности, которые предоставляем Украине, когда это будет целесообразно, и это подтверждается действиями, которые мы совершили в последние годы", — говорит спикер госдепа.

Он также ответил на российские обвинения в сторону США, что возможное разрешение Украины на дальнобойные удары приведет к еще большей эскалации. Миллер подчеркнул, что именно Россия эскалирует конфликт. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее привлечение войск КНДР на стороне Кремля в Курской области.

Напомним, в западных СМИ вчера появилась информация, что администрация президента Джо Байдена сняла ограничения, блокировавшие использование Украиной предоставленного США оружия для ударов вглубь территории России.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня фактически подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.

В свою очередь соратник Трампа Майк Уолтц заявил об опасности эскалации из-за дальнобойных ударов по РФ.

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