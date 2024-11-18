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Мирошниченко неожиданно украсили новогоднюю елку в ноябре и довели до мурашек танцами дома

Мирошниченко неожиданно украсили новогоднюю елку в ноябре и довели до мурашек танцами дома

Семья Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Инна объяснила, почему этот Новый год будет особенным для них.

Ведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной поделились атмосферным видео со всей семьей.

Супруги в Instagram рассказали о сбывшейся мечте их детей. В частности, как уже в конце осени они установили новогоднюю елку и украсили ее под праздничные песни. В ролике все четверо детей вместе с родителями цепляли игрушки и зажигали огоньки. А потом весело потанцевали вокруг изысканной зеленой красавицы.

Инна отметила, что сначала она с Тимуром размышляла над предложением детей, но в итоге согласилась. Бизнесвумен отметила, что во времена постоянных угроз со стороны РФ не следует отменять счастливые мгновения детства. Поэтому они с радостью подарили сыновьям и дочерям праздник прямо в середине ноября. К тому же, это первый Новый год, который они будут встречать в новом составе с дочерью Ангелиной, которую удочерили этим летом.

Супруги Мирошниченко подарили детям новогоднюю сказку уже осенью

Супруги Мирошниченко подарили детям новогоднюю сказку уже осенью

"Мия захотела поставить елку еще неделю назад. Мы сначала тянули, а потом… Почему нет? Если это подарит детям праздник. Ночные тревоги, утренние отключения, дневные новости. Дети заслуживают зимней сказки даже в середине ноября. Тем более, это первая домашняя елка Ангелины!", — растрогала Инна Мирошниченко.

К слову, в комментариях пользователи признались, что видео действительно наполняет домашним уютом, искренними эмоциями и заряжает предновогодним ощущением чуда.

  • Какие замечательные. Боже, как хочется семьи для всех детей
  • Так тепло стало на душе после просмотра. Что-то приятное в этом дне
  • Тепло и столько любви! Задали всем сказочное настроение. Мирных праздников вашей семье
  • Праздник тогда, когда этого хочется, поэтому если елка – значит елка

Напомним, недавно адвокат Инна Мирошниченко довела до слез особым видео с приемной дочерью Ангелиной. Она показала, как сильно изменилась девятилетняя девочка за почти пять месяцев адаптации в их семье.

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

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