Мирошниченко неожиданно украсили новогоднюю елку в ноябре и довели до мурашек танцами дома

Инна объяснила, почему этот Новый год будет особенным для них.

Ведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной поделились атмосферным видео со всей семьей.

Супруги в Instagram рассказали о сбывшейся мечте их детей. В частности, как уже в конце осени они установили новогоднюю елку и украсили ее под праздничные песни. В ролике все четверо детей вместе с родителями цепляли игрушки и зажигали огоньки. А потом весело потанцевали вокруг изысканной зеленой красавицы.

Инна отметила, что сначала она с Тимуром размышляла над предложением детей, но в итоге согласилась. Бизнесвумен отметила, что во времена постоянных угроз со стороны РФ не следует отменять счастливые мгновения детства. Поэтому они с радостью подарили сыновьям и дочерям праздник прямо в середине ноября. К тому же, это первый Новый год, который они будут встречать в новом составе с дочерью Ангелиной, которую удочерили этим летом.

Супруги Мирошниченко подарили детям новогоднюю сказку уже осенью

"Мия захотела поставить елку еще неделю назад. Мы сначала тянули, а потом… Почему нет? Если это подарит детям праздник. Ночные тревоги, утренние отключения, дневные новости. Дети заслуживают зимней сказки даже в середине ноября. Тем более, это первая домашняя елка Ангелины!", — растрогала Инна Мирошниченко.

К слову, в комментариях пользователи признались, что видео действительно наполняет домашним уютом, искренними эмоциями и заряжает предновогодним ощущением чуда.

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Праздник тогда, когда этого хочется, поэтому если елка – значит елка

Напомним, недавно адвокат Инна Мирошниченко довела до слез особым видео с приемной дочерью Ангелиной. Она показала, как сильно изменилась девятилетняя девочка за почти пять месяцев адаптации в их семье.

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

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