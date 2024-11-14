Жена Мирошниченко раскрыла, когда Тимур станет официальным отцом их приемной дочери

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат Инна – раскрыла, когда муж официально станет отцом их приемной дочери.

Летом супруги удочерили девочку Ангелину, который сейчас девять лет. Инна Мирошниченко оформляла попечительство дочери на себя. Сейчас она считается "матерью-одиночкой". В настоящее время супруги начали процесс усыновления Тимуром дочери жены. Избранница шоумена говорит, что ориентировочно через полгода он официально станет отцом Ангелины.

"Оформила у нотариуса согласие на усыновление своего ребенка. Это у нас начинается второй этап. Относительно Ангелины я мать-одиночка. Сейчас собираем пакет документов для органа опеки, чтобы они разрешили мужу усыновить ребенка жены. После этого отдельное судебное дело о внутрисемейном усыновлении. Где-то через пол года Тимур официально станет отцом. Потому что пока что он записан в свидетельстве "со слов матери", – поделилась Инна.

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Супруга Мирошниченко говорит, что этот процесс не из легких. Однако им это было проще, чем Тимур повторно бы три месяца посещал школу усыновителей.

"Звучит сложно, но все это было легче, чем Тимуру на три месяца отказаться от всех командировок ради школы усыновителей", — заверила Инна.

Напомним, супруги Мирошниченко также воспитывают мальчика Марселя, которого они усыновили в 2023 году. Недавно Инна рассказывала, как приемный сын изменил их семью.

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