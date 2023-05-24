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Как менялись украинские звезды
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Верка Сердючка 25 лет назад и сейчас: как изменился имидж артистки
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Звезды до и во время войны: как изменились Кароль, Хливнюк, Дорофеева и другие с вторжением РФ в Украину
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Алина Гросу 20 лет назад и сейчас: как изменилась певица
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Ирина Федишин тогда и сейчас: как изменилась певица на протяжении карьеры
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Тине Кароль – 37: как изменилась певица за 20 лет
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Екатерина Кухар тогда и сейчас: как изменилась судья шоу "Танцы со звездами" за 40 лет
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Шоумен Юлик тогда и сейчас: как изменился артист после выхода из DZIDZIO
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Оля Полякова тогда и сейчас: как изменилась звезда за 20 лет
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Оксана Байрак до и после пластики: как изменилась режиссер за 57 лет