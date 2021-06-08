Алина Гросу 20 лет назад и сейчас: как изменилась певица

В день рождения звезды предлагаем посмотреть, как изменилась артистка.

Украинская и российская певица Алина Гросу сегодня, 8 июня, празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 26 лет. От раннего детства девочка знала, что будет певицей. Так, артистка заявила о себе, как о звезде еще в четыре года. Артистка очаровала фанатов своей харизматичностью, красотой, нежным голосом и милыми песенками. С годами образы Гросу становились все откровеннее и эффектнее.

По случаю праздника редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как изменилась исполнительница за 20 лет.

Читайте также: Виталий Козловский тогда и сейчас: как изменился певец за 15 лет

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

В 1999 году четырехлетняя Алина выпустила свой первый клип на песню "Лето".

А песню "Бджілка" знает чуть ли не каждый меломан. Тогда Гросу предстала перед первыми фанатами с кудрями в образе игривой девочки.

В семь лет Алина Гросу переехала из родных Черновцов в Киев и стала профессионально работать в шоу-бизнесе и сотрудничать с популярными музыкантами.

Читайте также: Джамала тогда и сейчас: как изменилась певица за 20 лет на сцене

В подростковом возрасте артистка появилась с другой прической, впрочем, с натуральным цветом волос. Наряды Гросу с каждым годом становились все откровеннее.

2012 год / instagram.com/alina_grosu

В 15 лет артистка уехала покорять Москву и поступила в университет кинематографии. На четвертом курсе обучения знаменитость решила поэкспериментировать с имиджем и изменила цвет волос.

2013 / instagram.com/alina_grosu

Читайте также: Потап 20 лет назад и сейчас: как менялся имидж артиста

В 2015 году Алина ошеломила изменением образа. Так, певица перекрасилась в блондинку. Изменилось и лицо звезды, впрочем, любые хирургические вмешательства Гросу отрицает. Артистка начала демонстрировать свою фигуру в ярких луках с различными разрезами и вырезами.

2015 / instagram.com/alina_grosu

2016 / instagram.com/alina_grosu

2016

2017 / instagram.com/alina_grosu

2017 / пресс-служба Алины Гросу

2017 / пресс-служба Алины Гросу

В общем, в течение певческой карьеры звезда выпустила десятки треков и шесть альбомов. Кроме того, Гросу снималась в фильмах.

Сейчас фирменный стиль Алины Гросу — роскошные белые локоны, откровенные мини или наряды с глубоким декольте и яркий макияж. С "маленькой пчелкой", которая начинала свой творческий путь, не осталось ничего общего.

2017 / instagram.com/alina_grosu

2019

2019 / instagram.com/alina_grosu

2019 / instagram.com/alina_grosu

2020 / instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее сайт ТСН.ua показал, как изменился за 50 лет известный украинский ведущий Юрий Горбунов. Так, знаменитость родился в Новом Роздоле на Львовщине, 24 августа в 1970 году. И в этом году он отпраздновал юбилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку