Джамала тогда и сейчас: как изменилась певица за 20 лет на сцене

Джамала тогда и сейчас: как изменилась певица за 20 лет на сцене

Певица всегда удивляла фанатов нестандартным подходом к своему стилю и творчеству.

Популярная украинская певица Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, сегодня, 27 августа празднует день рождения. Артистке исполняется 38 лет.

Творческий путь звезда начала 19 лет назад. За это время исполнительница заявила о себе, как о невероятно сильной вокалистке, которая любит яркие, эффектные наряды и эксперименты.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пользователям вспомнить, как менялась артистка.

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Джамала родилась в семье музыкантов. Так, мама артистки — пианистка, а отец — хоровой дирижер. Поэтому Джамала начала заниматься музыкой еще с раннего детства. Будущая звезда сделала первую профессиональную запись в 9 лет.

tochka.net

Певица была лучшей выпускницей курса музыкальной академии, планировала посвятить себя классической музыке и стать солисткой миланской оперы La Scala. Впрочем, планы пришлось изменить, ведь будущая звезда всерьез увлеклась джазом, соулом и восточной музыкой.

instagram.com/jamalajaaa

С 2001 по 2007 год звезда была участницей женского вокального акапельного джазового квинтета Beauty Band.

Артистка всегда удивляла нестандартным подходом к своему стилю и творчеству. Так, в начале карьеры одной из изюминок имиджа исполнительницы была чалма. В 2009 году образ артистки стал более дерзким и эпатажным.

В том же году Джа победила на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

В 2011-м Джамала решила кардинально изменить прическу и отрезать длинные волосы. Звезда сделала боб каре и челку. В это время в гардеробе певицы появилось больше ретро-платьев.

2011

2013 / Viva

В 2013 году поклонники певицы были приятно рады, когда увидели кумира на большом экране. Так, Джамала снялась в фильмах "Поводырь" и "Полина".

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Вскоре Джамала заменила чалму элегантными шляпами. Также звезда потребовала изменений и отрастила роскошные темные волосы.

2015 / buro247.ua

2015 / buro247.ua

2015 / vogue.ua

2016 / officiel-online.com

2016 / facebook.com/kutiepov

В 2016 году Джамала представляла Украину на 61-м песенном конкурсе "Евровидение" с песней 1944 года, где заняла первое место. Тогда исполнительница предстала перед публикой в фиолетовом платье и брюках с широкими длинными рукавами.

2016 / Getty Images

В этот период Джа становилась все более популярной. Звезда всегда привлекательно выглядела и предпочитала брючные костюмы и комбинезоны. По словам артистки, она любит чувствовать себя комфортно на сцене, а не волноваться из-за того, что может засветить пикантные места в экстрамини. Если же артистка выбирает платья, то обычно длинные. Песни знаменитости стали все лиричней.

2016 / elle.ua

2016

2016 / facebook.com/jamalaofficial

С цветом волос артиста редко экспериментирует. Натуральный оттенок изрядно подходит певице. Время от времени Джамала меняет длину и отрезает челку.

2016

2016 / buro247.ua

2017 / Пресс-служба Джамалы

Впрочем, в 2017 году Джамала сделала трендовое омбре с затемненными корнями.

2017 / facebook.com/jamalaofficial

2017 / jetsetter.ua

На съемках восьмого сезона "Голосу країни" Джа появилась с натуральным оттенком.

2018 / пресс-служба канала "1+1"

2018 / karavan.ua

2018 / Пресс-служба Джамалы

Сейчас Джамала — одна из самых известных артисток Украины. Ее сопрано очаровало тысячи слушателей. За время карьеры звезда записала более 30 песен и выпустила более 20 клипов. Джа поет на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках.

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Сторонники привыкли видеть Джа чувственной, загадочной и женственной. Ретро-стиль в одежде артистки остался в прошлом. Сейчас же певица предпочитает этномотивы и романтические образы.

2019 / пресс-служба канала "1+1"

2019 / instagram.com/jamalajaaa

2020 / instagram.com/jamalajaaa

2020 / instagram.com/jamalajaaa

2020 / instagram.com/jamalajaaa

2020 / instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее сайт ТСН.ua показал, как изменилась за 20 лет певица Тина Кароль. Преданные поклонники помнят артистку с безумными кудрями, экстрамини, короткой прической и в дерзком наряде.

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