Аліна Гросу 20 років тому і зараз: як змінилася співачка

У день народження зірки пропонуємо подивитися, як змінилася артистка.
Українська та російська співачка Аліна Гросу сьогодні, 8 червня, святкує день народження.
Знаменитості виповнюється 26 років. Від раннього дитинства дівчинка знала, що буде співачкою. Так, артистка заявила про себе, як про зірку ще у чотири роки. Артистка зачарувала фанатів своєю харизматичністю, красою, ніжним голосом та милими пісеньками. З роками образи Гросу ставали все відвертішими та ефектнішими.
З нагоди свята редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінилася виконавиця за 20 років.
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1999 року чотирирічна Аліна випустила свій перший кліп на пісню "Лето".
А пісню "Бджілка" знає ледь не кожен меломан. Тоді Гросу постала перед першими прихильниками з кучерями в образі грайливої дівчинки.
У сім років Аліна Гросу переїхала з рідних Чернівців до Києва та стала професійно працювати в шоубізнесі та співпрацювати з популярними музикантами.
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У підлітковому віці артистка постала з іншою зачіскою, втім, з натуральним кольором волосся. Вбрання Гросу з кожним роком ставали дедалі відвертішими.
У 15 років артистка поїхала підкорювати Москву та вступила до університету кінематографії. На четвертому курсі навчання знаменитість вирішила поекспериментувати з іміджем та змінила колір волосся.
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2015 року Аліна приголомшила зміною образу. Так, співачка перефарбувалася в білявку. Змінилося і обличчя зірки, втім, будь-які хірургічні втручання Гросу заперечує. Артистка почала демонструвати свою фігуру в яскравих луках з різними розрізами та вирізами.
Загалом, протягом співочої кар’єри зірка випустила десятки треків та шість альбомів. Крім того, Гросу знімалася у фільмах.
Зараз фірмовий стиль Аліни Гросу – розкішні білі локони, відверті міні або вбрання з глибоким декольте та яскравий макіяж. Із "маленькою бджілкою", яка починала свій творчий шлях, не залишилося нічого спільного.
Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua показав, як змінився за 50 років відомий український ведучий Юрій Горбунов. Так, знаменитість народився у Новому Роздолі на Львівщині, 24 серпня 1970 року. І цього року він відсвяткував ювілей.