Аліна Гросу 20 років тому і зараз: як змінилася співачка

У день народження зірки пропонуємо подивитися, як змінилася артистка.

Українська та російська співачка Аліна Гросу сьогодні, 8 червня, святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 26 років. Від раннього дитинства дівчинка знала, що буде співачкою. Так, артистка заявила про себе, як про зірку ще у чотири роки. Артистка зачарувала фанатів своєю харизматичністю, красою, ніжним голосом та милими пісеньками. З роками образи Гросу ставали все відвертішими та ефектнішими.

З нагоди свята редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінилася виконавиця за 20 років.

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instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

1999 року чотирирічна Аліна випустила свій перший кліп на пісню "Лето".

А пісню "Бджілка" знає ледь не кожен меломан. Тоді Гросу постала перед першими прихильниками з кучерями в образі грайливої дівчинки.

У сім років Аліна Гросу переїхала з рідних Чернівців до Києва та стала професійно працювати в шоубізнесі та співпрацювати з популярними музикантами.

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У підлітковому віці артистка постала з іншою зачіскою, втім, з натуральним кольором волосся. Вбрання Гросу з кожним роком ставали дедалі відвертішими.

2012 рік / instagram.com/alina_grosu

У 15 років артистка поїхала підкорювати Москву та вступила до університету кінематографії. На четвертому курсі навчання знаменитість вирішила поекспериментувати з іміджем та змінила колір волосся.

2013 рік / instagram.com/alina_grosu

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2015 року Аліна приголомшила зміною образу. Так, співачка перефарбувалася в білявку. Змінилося і обличчя зірки, втім, будь-які хірургічні втручання Гросу заперечує. Артистка почала демонструвати свою фігуру в яскравих луках з різними розрізами та вирізами.

2015 рік / instagram.com/alina_grosu

2016 рік / instagram.com/alina_grosu

2016 рік

2017 рік / instagram.com/alina_grosu

2017 рік / прес-служба Аліни Гросу

2017 рік / прес-служба Аліни Гросу

Загалом, протягом співочої кар’єри зірка випустила десятки треків та шість альбомів. Крім того, Гросу знімалася у фільмах.

Зараз фірмовий стиль Аліни Гросу – розкішні білі локони, відверті міні або вбрання з глибоким декольте та яскравий макіяж. Із "маленькою бджілкою", яка починала свій творчий шлях, не залишилося нічого спільного.

2017 рік / instagram.com/alina_grosu

2019 рік

2019 рік / instagram.com/alina_grosu

2019 рік / instagram.com/alina_grosu

2020 рік / instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua показав, як змінився за 50 років відомий український ведучий Юрій Горбунов. Так, знаменитість народився у Новому Роздолі на Львівщині, 24 серпня 1970 року. І цього року він відсвяткував ювілей.

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