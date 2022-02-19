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"Ви нам - не вороги": ведуча ТСН Наталія Мосейчук звернулася до українців з окупованого Донбасу

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"Ви нам - не вороги": ведуча ТСН Наталія Мосейчук звернулася до українців з окупованого Донбасу

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

"Не бійтеся і не піддавайтеся на провокації!", - підкреслила вона

Українцям треба витримати, разом пройти ці темні часи і стати ще ціліснішими, міцнішими, стати нацією.

Про це наприкінці випуску ТСН.19:30 18 лютого сказала ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

"І ще - мирні люди окупованого українського Донбасу, ми ніколи не хотіли цієї війни і тепер не хочемо. Ніхто не примусить силою вас жити так, як ви не хочете - слово за вами. Ви нам - не вороги. Наші Збройні сили захищають нас, а не нападають на вас. Не бійтеся і не піддавайтеся на провокації. Бережіть себе і Україну", - зазначила вона. 

"Ви нам - не вороги!": Наталія Мосейчук звернулася до співгромадян з окупованого Донбасу

"Ви нам - не вороги!": Наталія Мосейчук звернулася до співгромадян з окупованого Донбасу
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