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Як змінювалися українські зірки
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Вєрка Сердючка 25 років тому і зараз: як змінився імідж артистки
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Зірки до та під час війни: як змінилися Кароль, Хливнюк, Дорофєєва та інші з вторгненням РФ до України
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Аліна Гросу 20 років тому і зараз: як змінилася співачка
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Ірина Федишин тоді й зараз: як змінилася співачка протягом кар'єри
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Тіні Кароль – 37: як змінилася співачка за 20 років
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Катерина Кухар тоді й зараз: як змінилася суддя шоу "Танці з зірками" за 40 років
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Шоумен Юлік тоді й зараз: як змінився артист після виходу із DZIDZIO
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Оля Полякова тоді й зараз: як змінилася зірка за 20 років
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Оксана Байрак до і після пластики: як змінилася режисерка за 57 років