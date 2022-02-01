Ірині Федишин – 35: як змінилася співачка протягом кар'єри

Артистка розпочала професійний творчий шлях 2005 року.

Українська співачка Ірина Федишин 1 лютого святкує день народження.

Артистці виповнюється 35 років. З цієї нагоди редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилася зірка протягом кар'єри.

Знаменитість – корінна львів'янка, яка народилася у творчій сім'ї. Так, мама майбутньої співачки працювала в будинку культури, а батько — музикант, мав свій колектив.

Ірина Федишин в дитинстві / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в дитинстві третя праворуч / instagram.com/irynafedyshyn

Змалку Ірина проявляла свій талант. Зокрема, на своєму першому музичному інструменті синтезаторі вона швидко навчилася імпровізувати та почала писати перші пісні. У 13 років Федишин пішла навчатися до музичної школи, де її одразу прийняли до четвертого класу.

Ірина Федишин у школі / instagram.com/irynafedyshyn

Випускний Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Після випуску зі школи Ірина здобула економічну освіту в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Також вона не полишала уроки музики й вокалу.

Артистка неодноразово вигравала у різних вокальних конкурсах та фестивалях. А професійну кар'єру співачки Ірина почала 17 років тому.

Ірина Федишин у 16 років / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

2007 року світ побачив перший альбом артистки "Твій Ангел". На цю пісню співачка зняла й перший кліп.

Того ж року знаменитість випустила платівку "Україна колядує". Творчість Федишин розвиває в двох напрямках – український народний стиль та популярна музика. Виконавиця дуже швидко полюбилася слухачам.

У житті зірка практично не експериментує з іміджем, надавши перевагу довгому білявому волоссю. Втім, заради знімань кліпів чи фотосесій артистка може перевтілитися в різні образи.

Ірина Федишин з каре / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ірина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

instagram.com/irynafedyshyn

Співачка завжди стежила за модою.

Ірина Федишин 2011 року / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ірина Федишин (2012) / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ірина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ірина Федишин 2014 року / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

На сцені ж Ірина Федишин постає в елегантних сукнях, які чудово підкреслюють її витончену фігуру, та вишиванках.

Ірина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Від 2014 року співачка їздить з концертами до наших бійців на сході.

Ірина Федишин (2014 рік) / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ірина Федишин 2017 року / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

2018 року артистка взяла участь у шоу "Голос країни-8". На сліпих прослуховуваннях вона заспівала свій хіт "Малесенькі долоньки". Усі чотири тренери розвернули свої крісла і Федишин обрала своєю наставницею Джамалу. Зірка дійшла до нокаутів, але не потрапила у прямі ефіри.

Протягом кар'єри Федишин випустила шість альбомів.

Артистка уже понад 16 років щаслива у шлюбі із продюсером Віталієм Човником. Пара виховує двох синів – Юрія та Олега.

Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

А такий вигляд зірка мала при надії.

Ірина Федишин вагітна / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Цікаво, що минулого року закохані разом взялися тренуватися та продемонстрували приголомшливий результат. Зокрема, обранець співачки схуд на 11 кіло.

instagram.com/irynafedyshyn

У зірки бездоганна фігура, яку вона залюбки демонструє фанатам.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Зараз Ірина Федишин пише нові пісні та активно гастролює Україною. Артистка веде блог в Instagram, на який підписалося 400 тисяч прихильників. Там вона показує сімейні світлини, робочі моменти та кадри з ефектних фотосесій.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин (2021) / instagram.com/irynafedyshyn

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