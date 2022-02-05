На Олімпіаді в Пекіні зафіксували ще 45 випадків коронавірусу

На Олімпіаді в Пекіні зафіксували ще 45 випадків коронавірусу

Більшість хворих отримала позитивні результати COVID-тестів одразу після прибуття до аеропорту.

У Китаї зафіксували 45 нових випадків COVID-19, пов'язаних з учасниками Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це у суботу, 5 лютого, повідомляє Reuters.

Зазначається, 26 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус після прибуття до аеропорту китайської столиці. Йдеться, зокрема, про 20 спортсменів і представників команд.

Водночас ще 19 хворих виявили в межах так званого "замкненого циклу", який дозволяє учасникам змагань не контактувати з публікою.

Як повідомлялося, спортсмени мешкають у готелях, залишити які можна лише на спеціальному транспорті, що везе їх безпосередньо до та з тих чи інших об'єктів Олімпіади. Тих, у кого підтверджується коронавірус, ізолюють в лікарні або в карантинному готелі.

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