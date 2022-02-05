Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу "B" України через агресію РФ

Прогноз експертів Fitch базується на сценарії, за яким повномасштабного військового конфлікту з РФ вдасться уникнути.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті (IDR) України з "позитивного" до "стабільного", а також підтвердило рейтинг на рівні "B".

Про це у п'ятницю, 4 лютого, повідомляється на сайті агентства.

"Очікування тривалішого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування", - йдеться у звіті.

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Водночас, заявили в агентстві, прогноз "стабільний" частково відображає базовий сценарій, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з РФ вдасться уникнути.

Також очікується, що дещо більша доступність МФУ та двостороннього фінансування, надійна структура макрополітики України та зміцнення фіскальних та валютних резервів у 2022 році допоможуть пом’якшити наслідки.

Експерти Fitch прогнозують зростання ВВП на рівні 2,9% у 2022 році проти 3,0% у 2021 році. "Очікується, що щростання ВВП прискориться до 3,5% у 2023 році", - йдеться у звіті агентства.

Тим часом інфляція, згідно з прогнозом, залишиться підвищеною на рівні близько 10% на початку року, а потім впаде до 7,9% на кінець 2022 року та до 5,3% на кінець 2023 року.

Нагадаємо, що у серпні минулого року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті (IDR) України зі "стабільного" до "позитивного", а також підтвердило рейтинг на рівні "B".

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