"Все під контролем": Зеленський заявив про стабілізацію економіки

"Все під контролем": Зеленський заявив про стабілізацію економіки

Надходження до держказни перевиконані на 7 млрд.

Українська економіка стабілізується: у фінансовій системі "все під контролем".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

"Надходження до бюджету у січні перевиконано на сім мільярдів. Гривня на сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу.

За словами президента, протягом майже тижня на міжнародних фінансових ринках спостерігаєтьс позитивна динаміка щодо українських облігацій.

"Їхні котирування повертаються до свого попереднього рівня. Тож фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, валютний ринок і банківська система наразі в Україні є стійкішими, аніж під час попередніх криз. У Нацбанку пояснили, що між поточною ситуацією у зв'язку із загрозою можливого нападу РФ та "шоком", зумовленим COVID-19 у березні 2020 року, коли тільки почали діяти карантинні обмеження, є низка відмінностей. Зокрема, у січні 2022 року українці купили валюти на суму $165 млн, тоді як у березні 2020 року – на $224 млн.

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