Грошей на виплату 500 грн за бустер у бюджеті поки немає — Мінфін

Грошей на виплату 500 грн за бустер у бюджеті поки немає — Мінфін

Тим не менш, Сергій Марченко вважає, що немає потреби змінювати бюджет-2022 і виділяти додаткове фінансування програмию

У бюджеті немає коштів для виплати 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує "Економічна правда".

За його словами, наразі свою тисячу отримали 7,7 млн громадян.

"Тому якщо всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 мільярдів (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка" — ред.) не вистачить", — зазначив очільник Мінфіну.

Тим не менш, Марченко вважає, що немає потреби змінювати бюджет-2022 і виділяти додаткове фінансування програми. Міністр говорить, що громадяни робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", — пояснює Марченко.

Він запевнив, що як тільки у Мінфіні будуть бачити необхідність збільшити фінансування "єПідтримки", то відповідний законопроєкт зі змінами до бюджету внесуть до Верховної Ради.

Раніше Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

Нагадаємо, що під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися у звичайному кіоску.

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