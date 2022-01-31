Путін та Макрон вдруге за тиждень провели розмову та обговорили Україну

Путін та Макрон вдруге за тиждень провели розмову та обговорили Україну

Макрон та Путін, зокрема, обговорили питання щодо ситуації навколо України та так звані "гарантії безпеки" Кремля.

У понеділок, 31 січня, відбулася ще одна розмова між президентами Франції та Росії Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним. Це були другі переговори за тиждень, під час яких Макрон та Путін згадали Україну.

Про результати розмови наразі повідомила тільки пресслужба Кремля, в Єлисейському палаці офіційної заяви ще не оприлюднили.

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Як йдеться у заяві пресслужби президента Росії, сторони, зокрема, обговорили питання щодо ситуації навколо України та так звані "гарантії безпеки" Кремля.

"Продовжено обмін думками щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з наданням Російської Федерації довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки. Володимир Путін ще раз докладно виклав принципові підходи щодо цих проблем", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Макрон та Путін обговорили про подальші контакти по телефону, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі президентів Росії та Франції.

Слід зазначити, нещодавно, у п’ятницю, 28 січня, відбулася тривала телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним. Тоді очільники також згадали Україну. Обговорюючи ситуацію довкола України, Путін наполягав на необхідності "прямого діалогу" Києва із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".

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