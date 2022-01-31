Україна отримає від ЄС 600 млн євро без додаткових умов

Виділення макрофінансової допомоги уже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

У понеділок, 31 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, під час якої подякував за макрофінансову допомогу, передбачену Економічним та інвестиційним планом Східного партнерства, у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

За словами Володимира Зеленського, рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

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Важливою є домовленість сторін про те, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачено без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.

Окрім того, під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів.

Зокрема, йшлося про укладення угоди про так званий промисловий безвіз, який відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.

Нагадаємо, раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики.

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