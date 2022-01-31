Украина получит от ЕС 600 млн евро без дополнительных условий

Выделение макрофинансовой помощи уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

В понедельник, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой поблагодарил за макрофинансовую помощь, предусмотренную Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, в размере 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Владимира Зеленского, решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

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Важна договоренность сторон о том, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Кроме того, при обсуждении торговых отношений между Украиной и ЕС Владимир Зеленский отметил необходимость скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров.

В частности, речь шла о заключении соглашения о так называемом промышленном безвизе, который откроет дополнительные рынки для отечественных промышленных производителей.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

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