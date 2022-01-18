ЕС снял ограничения на ввоз товаров птицеводства из Украины

Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни.

С 17 января Европейский Союз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории нашей страны случаев высокопатогенного гриппа птицы.

Об этом сообщила Госпродслужба.

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"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", — рассказала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Сообщается, что в декабре 2020 года ЕС ввел ограничения на импорт товаров птицеводства из Украины из-за выявленных случаев высокопатогенного гриппа птицы.

Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни. В то же время, продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

В Госпродпотребслужбе говорят, что установленные ограничения удалось полностью снять благодаря проведенной работе по "ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни".

Напомним, недавно во Львовскую область из Турции завезли жареные фисташки в скорлупе, в которых обнаружили афлатоксины — токсичные и канцерогенные вещества. Госпродслужба призвала операторов рынка немедленного изъять этот товар из обращения и в письменном виде проинформировать компетентные органы об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней.

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