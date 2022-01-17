В Украине повысят размер алиментов: как возрастут выплаты

Выплаты возрастут в несколько этапов.

В Украине в 2022 году будут в два раза повышать размер алиментов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Одесситку заставили заплатить почти полмиллиона гривен алиментов

Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря. Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 грн. двух гривен до 2744 грн.

На следующем этапе — повышение, которое будет 1 декабря. Тогда выплаты поднимут в зависимости от категории до 126 грн. Впрочем, выплаты могут быть и выше – в зависимости от доходов плательщика.

За неуплату – одним из родителей предусматривается административная, гражданская или уголовная ответственности.

Напомним, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии. Минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до трех тысяч. гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

Читайте также: