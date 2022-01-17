В Україні підвищать розмір аліментів: як зростуть виплати

Виплати зростуть у кілька етапів.

В Україні у 2022 році у два рази підвищуватимуть розмір аліментів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Спочатку виплати зростуть від 1 липня, а потім - від 1 грудня. Відтак, діти до шести років отримуватимуть від 1010 грн до 2201 грн. Діти від 6 до 18 років – від 1370 грн двох гривень до 2744 грн.

У наступному етапі підвищення, яке буде 1 грудня. Тоді виплати піднімуть залежно від категорії до 126 грн. Втім, виплати можуть бути й вищими - залежно від доходів платника.

За несплату - одним із батьків передбачається адміністративна, цивільна або кримінальна відповідальності.

Нагадаємо, 2022 року в Україні багатьом категоріям населення піднімуть пенсії. Мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають стаж 30-35 років, років підніметься до трьох тисяч. гривень. Збільшення виплат буде поетапним.

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