Аліменти на дітей: як в Україні у 2022 році зростуть виплати

Аліменти на дітей: як в Україні у 2022 році зростуть виплати

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

В Україні від 1 січня 2022 року розмір аліментів залишиться без змін, оскільки прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року і він не змінюватиметься до 1 липня 2022 року. Проте збільшення розміру аліментів у 2022 році заплановане 1 липня до 2508 гривень та 1 грудня до 2589 гривень.

Сімейний кодекс України (ч.2 ст.182) передбачає різні розміри аліментів на дітей, які мають бути визначені рішенням суду. Проте є мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину і він повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 січня 2022 року (залишився на рівні 1 грудня 2021 року):

Для дітей віком до 6 років – 1050 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років - 1 309 гривень.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 липня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років - 1010,5 гривні.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривень.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років – 1136 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 гривень.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 січня 2022 року (залишився на рівні 1 грудня 2021 року):

Для дітей віком до 6 років – 2100 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 гривень.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 липня 2022 року:

Для дітей віком до 6 - 2201 гривня.

Для дітей віком від 6 до 18 років - 2744 гривень.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2022 року:

Для дітей, віком до 6 років - 2272 гривні.

Для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні.

Максимальна сума аліментів, яка не повинна бути меншою, ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину, також збільшилась:

На дитину до 6 років:

від 1 грудня 2021 року – 21 000 гривень;

від 1 липня 2022 року – 22 010 гривень;

від 1 грудня 2022 року – 22 720 гривень.

На дитину від 6 років до 18 років:

від 1 грудня 2021 року – 26 180 гривень;

від 1 липня 2022 року – 27 440 гривень.

від 1 грудня 2022 року – 28 330 гривень.

Нагадаємо:

Прожитковий мінімум на 2022 рік затвердила Верховна Рада. Цей показник прописано в ухваленому держбюджеті-2022.

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