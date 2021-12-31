Уряд запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон

Уряд запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон

Націнка на житньо-пшеничний хліб та батон обмежена на рівні 10% від загальної вартості.

Кабмін вніс батон та соняшникову олію до списку харчових продуктів, які мають істотну соціальну значущість.

Відповідну постанову опублікували Урядовому порталі.

Зазначимо, що виробники продуктів, які мають істотну соціальну значущість, мають декларувати зміни цін на них.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний інформувати Держпродспоживслужбу про підвищення ціни на ці продукти харчування:

понад 15% за 30 днів до початку застосування;

на 10-15% — за 14 днів;

за три дні у разі підвищення на 5-10%.

Крім олії та батона, до продуктів, які мають істотну соціальну значущість, належать:

крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове.

Націнка на хліб житньо-пшеничний та батон обмежена на рівні 10% від загальної вартості "з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу".

Раніше Кабінет міністрів обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії.

Читайте також: