В Україні здешевшали яблука: яка вартість

В Україні здешевшали яблука: яка вартість

За рік вартість зменшилася на 28%.

На українських ринках і в магазинах значно здешевшали яблука.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За рік середня ціна впала на 28% - до 13 гривень. За даними економістів, в аналогічний період минулого року яблука коштували 18 гривень.

Зараз на гуртових ринках ціна коливається від 5 гривень до 12 гривень за кілограм. Дешевше продають яблука таких сортів - "Чемпіон", "Гала", "Айдаред" і "Симиренко". Найдорожче коштують "Муцу" та "Голде".

Як повідомлялося, в українських магазинах і на ринках здорожчало пшеничне борошно. Зазначається, що на ринку "Столичний" середня вартість кілограма борошна становить 12 грн, а найвища ціна - 15,5 грн. На оптовиму ринку "Шувар" два кілограма обійдуться у понад 45 грн.

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