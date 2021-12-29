В Україні здешевшали яблука: яка вартість

За рік вартість зменшилася на 28%.
На українських ринках і в магазинах значно здешевшали яблука.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За рік середня ціна впала на 28% - до 13 гривень. За даними економістів, в аналогічний період минулого року яблука коштували 18 гривень.
Зараз на гуртових ринках ціна коливається від 5 гривень до 12 гривень за кілограм. Дешевше продають яблука таких сортів - "Чемпіон", "Гала", "Айдаред" і "Симиренко". Найдорожче коштують "Муцу" та "Голде".
Як повідомлялося, в українських магазинах і на ринках здорожчало пшеничне борошно. Зазначається, що на ринку "Столичний" середня вартість кілограма борошна становить 12 грн, а найвища ціна - 15,5 грн. На оптовиму ринку "Шувар" два кілограма обійдуться у понад 45 грн.
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