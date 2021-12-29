В Украине подешевели яблоки: какая стоимость

В Украине подешевели яблоки: какая стоимость

За год стоимость снизилась на 28%.

На украинских рынках и в магазинах значительно подешевели яблоки.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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За год средняя цена упала на 28% – до 13 гривен. По данным экономистов, в аналогичный период в прошлом году яблоки стоили 18 гривен.

Сейчас на оптовых рынках цена колеблется от 5 до 12 гривен за килограмм. Дешевле продают яблоки таких сортов – "Чемпион", "Гала", "Айдаред" и "Симиренко". Дороже всего стоят "Муцу" и "Голде".

Как сообщалось, в украинских магазинах и на рынках подорожала пшеничная мука. Отмечается, что на рынке "Столичный" средняя стоимость килограмма муки составляет 12 грн, а самая высокая цена – 15,5 грн. На оптовом рынке "Шувар" два килограмма обойдутся более чем в 45 грн.

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