Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 5 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 29 декабря зафиксировано 5 454 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 307 человек, 12 352 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 153 человека, а 131 129 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 654 690 человек;
- поправилось – 3 449 880 человек;
- летальных исходов – 95 412;
- проведено ПЦР-тестов – 16 724 734.
С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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