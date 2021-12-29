Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 29 декабря зафиксировано 5 454 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 307 человек, 12 352 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 153 человека, а 131 129 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 654 690 человек;

поправилось – 3 449 880 человек;

летальных исходов – 95 412;

проведено ПЦР-тестов – 16 724 734.

С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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