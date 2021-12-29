Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 29 грудня зафіксовано 5 454 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 307 людей, 12 352 пацієнти одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 153 особи, а 131 129 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 654 690 осіб;

одужало – 3 449 880 осіб;

летальних випадків – 95 412;

проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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