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Курс доллара и евро на 29 декабря

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Курс доллара и евро на 29 декабря

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В среду, 29 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 декабря:

  • Доллар США – 27,22 (минус 1 коп.).
  • Евро – 30,84 грн (плюс 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 28 декабря:

  • Доллар США – 27,10/27,30 грн.
  • Евро – 30,60/30,95 грн.

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