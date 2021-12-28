Курс доллара и евро на 29 декабря

Курс доллара и евро на 29 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В среду, 29 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 декабря:

Доллар США – 27,22 (минус 1 коп.).

Евро – 30,84 грн (плюс 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 28 декабря:

Доллар США – 27,10/27,30 грн.

Евро – 30,60/30,95 грн.

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