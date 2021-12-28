Итоги 2021: звезды, объявившие о беременности в этом году

Не слишком много знаменитостей решились в пандемию на то, чтобы завести детей. Но некоторые сочли это не плохой идеей.

Эшли Грем ждет двойню

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

34-летняя модель plus size объявила не просто о своей второй беременности в этом году. Модель рассказала подписчикам, что ждет рождения двойни – это будет два мальчика. Практически весь год поклонники Эшли наблюдали за метаморфозами ее тела во время беременности. Модель не скрывала ничего, снималась обнаженной, показывала растяжки на теле после первой беременности (первенца сына Айзека Эшли родила в 2020 году), шутила над те, что скоро в ее жизни станет еще на двоих мужчин больше.

И даже показывала подписчикам видео своего УЗИ, когда ей и ее мужу Джастину Эрвину врач сообщил, что это двойня. Муж Грем не поверил и думал, что Эшли его разыгрывает.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram Джорджины Родригес

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду и мама его дочери Аланы – Джорджина Родригес – осенью объявила о том, что снова в интересном положении. А чуть погодя рассказала, что у них тоже будет двойня – мальчик и девочка. 27-летняя модель и 36-летний футболист показывали фото с УЗИ, а также спортсмен написал восторженный пост в блоге:

"Рад сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", - сказал Криштиану.

Кроме общей дочери, которой сейчас три года, у Криштиану есть 11-летний сын Криштиану Роналду-младший (имя матери ребенка футболист держит в секрете) и 4-летние близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью. Вскоре семья еще пополнится.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Getty Images

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Одна из сестер Кардашьян-Дженнер – 24-летняя Кайли, тоже объявила о второй беременности в этом году. Долгое время (почти весь первый триместр) Дженнер не комментировала слухи о своем положении, которые уже на тот момент стали появляться в Сети. Но потом начала публиковать фото в Instagram и показывать подросший живот. Кали ждет второго ребенка от своего бойфренда Трэвиса Скотта, пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Сторми, в феврале 2022 девочке исполнится четыре года. Дженнер также намекала, что второй ребенок – это мальчик. Но это всего лишь намек, а точно эту информацию публика узнает только после того, как ребенок появится на свет.

Лили Рэйб

Лили Рэйб / Associated Press

Звезда "Американской истории ужасов" актриса Лили Рэйб в этом году объявила, что беременна в третий раз. Для нее и ее партнера Хэмиша Линклейтера, с которым актриса в отношениях с 2013 года, это будет уже третий ребенок. У них есть две старшие дочери (2017 и 2020 г.р).

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли летом объявила о второй беременности. Девушка ждет второго ребенка от своего возлюбленного – актера Джейсона Стэтхэма. 34-летняя Рози и 54-летний Джейсон очень счастливы. Для пары это будет второй ребенок. Вместе они с 2010 года, в январе 2016-го Стэтхэм сделал Рози предложение и она сказала "да", но свадьбу по неизвестным причинам вот уже пять лет откладывают. В июне 2017 года у пары родился сын Джек, мальчику сейчас четыре года. Пол второго ребенка Хантингтон-Уайтли пока не рассекретила.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс недавно на одном из американских шоу пошутила, что у нее было много секса в этом году, поэтому она сейчас беременна. Первенца звезда ждет от своего мужа - галериста Кука Марони. Лоуренс ранее говорила, что вообще не видит себя в роли жены и матери, но встретив нужного человека легко согласилась на брак и очень счастлива, что носит первенца.

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