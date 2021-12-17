Пять королевских младенцев, родившихся в 2021 году

В этому году у британской королевы Елизаветы II родилось еще четверо правнуков.
Принцесса Евгения
Принцесса Евгения Йоркская родила первенца – сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка 9 февраля 2021 года в больнице Портленда в Лондоне. Ее муж Джэк Бруксбэнк присутствовал на родах вместе с принцессой. В день выписки пару запечатлели папарацци, когда счастливый отец и мать покидали госпиталь с ребенком в автокресле.
А спустя несколько недель Евгения опубликовала первые официальные кадры с ребенком на руках, которые сделали в день выписки из роддома. Второе имя Филиппа дали мальчику в честь его прадеда принца Филиппа, герцога Эдинбургсокго. Принцесса Йоркская позже рассказала, что успела познакомить прадедушку с правнуком, до того, как принц Филипп скончался в апреле 2021 года.
Зара Тиндалл
24 марта первого сына и своего третьего ребенка – Лукаса Филиппа Тиндалла родила дочь принцессы Анны. Зара перенесла два выкидыша после рождения старшей дочери в 2014 году и была первой королевской особой, которая открыто рассказала о душераздирающем опыте. Рожала она дома в Гаткомб-парке, где живет семья. Домашние роды выбрали не специально, так сложились обстоятельства, просто они не успели доехать до госпиталя.
Принцесса Беатрис
20 сентября родила первенца принцесса Йоркская Беатрис. Это стал первый ребенок для нее, и второй для ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Девочке дали имя Сиенна Элизабет, назвали в честь королевы Елизаветы II и мамы Беатрис – Сары Йоркской. Родилась Сиенна на несколько недель раньше запланированного срока. Рожала принцесса в больнице Челси и Вестминстере, в Лондоне.
Принцесса София
В шведском королевстве также было пополнение в этом году. Принцесса София родила третьего сына 26 марта, роды прошли в больнице Дандерид. Дворец тогда сразу же выпустил заявление, что мама и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. Мальчика назвали Юлианном. У него также есть двое старших братьев – принцы Габриэль и Александр.
Меган, герцогиня Сассекская
4 июня 2021 года родила второго ребенка и первую дочь – Меган, герцогиня Сассекская. Так как в январе 2020 года Меган и Гарри сложили с себя королевские полномочия и уехали из Великобритании, рожала герцогиня в США. Меган и Гарри объявили о второй беременности 14 февраля 2021 года и выбрали для этого не просто День всех влюбленных. В этот день, 14 февраля 1984 года, о своей второй беременности публично объявила мама Гарри – принцесса Диана Уэльская. Назвали девочку Лилибет (в честь королевы Елизаветы II, чье детское прозвище Лилибет) Дианой (в честь принцессы Дианы). Дочь пары родилась не дома, как предполагали журналисты, а в больнице Санта-Барбара Коттедж 4 июня, в 11:40 утра. До беременности ею ее мать Меган перенесла выкидыш, о чем публично рассказала.
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