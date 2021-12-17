Пять королевских младенцев, родившихся в 2021 году

В этому году у британской королевы Елизаветы II родилось еще четверо правнуков.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / Getty Images

Принцесса Евгения Йоркская родила первенца – сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка 9 февраля 2021 года в больнице Портленда в Лондоне. Ее муж Джэк Бруксбэнк присутствовал на родах вместе с принцессой. В день выписки пару запечатлели папарацци, когда счастливый отец и мать покидали госпиталь с ребенком в автокресле.

А спустя несколько недель Евгения опубликовала первые официальные кадры с ребенком на руках, которые сделали в день выписки из роддома. Второе имя Филиппа дали мальчику в честь его прадеда принца Филиппа, герцога Эдинбургсокго. Принцесса Йоркская позже рассказала, что успела познакомить прадедушку с правнуком, до того, как принц Филипп скончался в апреле 2021 года.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл с мужем / Getty Images

24 марта первого сына и своего третьего ребенка – Лукаса Филиппа Тиндалла родила дочь принцессы Анны. Зара перенесла два выкидыша после рождения старшей дочери в 2014 году и была первой королевской особой, которая открыто рассказала о душераздирающем опыте. Рожала она дома в Гаткомб-парке, где живет семья. Домашние роды выбрали не специально, так сложились обстоятельства, просто они не успели доехать до госпиталя.

Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

20 сентября родила первенца принцесса Йоркская Беатрис. Это стал первый ребенок для нее, и второй для ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Девочке дали имя Сиенна Элизабет, назвали в честь королевы Елизаветы II и мамы Беатрис – Сары Йоркской. Родилась Сиенна на несколько недель раньше запланированного срока. Рожала принцесса в больнице Челси и Вестминстере, в Лондоне.

Принцесса София

Принцесса София и принц Карл Филипп / Associated Press

В шведском королевстве также было пополнение в этом году. Принцесса София родила третьего сына 26 марта, роды прошли в больнице Дандерид. Дворец тогда сразу же выпустил заявление, что мама и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. Мальчика назвали Юлианном. У него также есть двое старших братьев – принцы Габриэль и Александр.

Меган, герцогиня Сассекская

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

4 июня 2021 года родила второго ребенка и первую дочь – Меган, герцогиня Сассекская. Так как в январе 2020 года Меган и Гарри сложили с себя королевские полномочия и уехали из Великобритании, рожала герцогиня в США. Меган и Гарри объявили о второй беременности 14 февраля 2021 года и выбрали для этого не просто День всех влюбленных. В этот день, 14 февраля 1984 года, о своей второй беременности публично объявила мама Гарри – принцесса Диана Уэльская. Назвали девочку Лилибет (в честь королевы Елизаветы II, чье детское прозвище Лилибет) Дианой (в честь принцессы Дианы). Дочь пары родилась не дома, как предполагали журналисты, а в больнице Санта-Барбара Коттедж 4 июня, в 11:40 утра. До беременности ею ее мать Меган перенесла выкидыш, о чем публично рассказала.

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