Самые дешевые подержанные электрокары на украинском рынке

Стать владельцем электрокара можно менее чем за семь тысяч долларов.

Каждый день на дорогах нашей страны становится все больше электрокаров. Конечно, большая часть людей еще не готова к таким изменениям, ведь технология еще достаточно сырая и инфраструктура зарядных станций могла быть и лучше. Но если вы все же хотите попробовать, что же это за зверь такой и не хотите тратить много денег — есть выход.

ТСН.Авто подготовил для вас список самых дешевых подержанных электрокаров, которые представлены на рынке нашей страны.

Начнем, конечно, с самого первого массового электрокара – Nissan Leaf. Сейчас такой автомобиль с уже немного уставшей батареей 2011 года можно приобрести за 4 900 долларов (примерно 132 300 грн). Вы получите максимально классический электромобиль, но из-за большого пробега аккумулятор "электрички" уже не в форме, поэтому на таком автомобиле от одного заряда вы сможете проехать примерно 70 км. Но динамику и принцип жизни с электромобилем вы поймете.

nissan-europe.com

Следующий у нас очень маленький электрокар, но популярный в Европе – Renault Twizy. За этого малыша 2018 выпуска просят 5 000 долларов (примерно 135 000 грн). Из-за своих габаритов, автомобиль использует немного энергии, поэтому небольшой батареи хватает на 100 км пробега. Есть и свои минусы: максимальная скорость машины – 80 км, и нету даже обычной печки. Поэтому такой электрокар больше подходит, как авто выходного дня.

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Если вам нужен автомобиль, в который можно засунуть холодильник и посадить ещё несколько человек, тогда вам нужен – Renault Kangoo ZE. Новый такой автомобиль может проехать на одном заряде 170 километров, а вот машина с пробегом более 100 тысяч, уже проезжает примерно 80, поэтому ее можно приобрести всего за 5 200 долларов (примерно 140 400 грн). Большой багажник, неплохая управляемость и сдержанный дизайн – все, что нужно для неприхотливых покупателей.

Renault в Украине

Еще один француз – Citroen C-zero 2011 года. За такое авто придется выложить 5300 долларов (примерно 143 100 грн). Машина маленькая, но достаточно вместительная. От одного заряда сможет проехать 80 км, чего должно хватить для города. Также, Citroen C-zero хорошо подойдет для девушек и начинающих водителей.

https://hevcars.com.ua/

И вот мы подошли к популярному малышу – Smart EQ Fortwo. За автомобиль 2014 года, привезенного из США, нужно заплатить 6 400 долларов (примерно 172 800 грн). На одном заряде Smart проедет 120 км, что довольно хороший показатель, как для бюджетного автомобиля. Машина также, хорошо оснащена всеми современными опциями.

Mercedes-Benz

Как видите, войти в эру электромобилей можно за довольно умеренный ценник. Также, не забывайте, что с таким автомобилем вы значительно экономите на горючем и сервисном обслуживании.

Напомним, какие электромобили чаще всего покупают в разных странах Европы: статистика.