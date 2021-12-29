В Херсоне девушка пыталась снять с дерева кота, но застряла сама

В Херсоне девушка пыталась снять с дерева кота, но застряла сама

Очевидцы вызвали спасателей.

В Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

Об этом сообщили на странице областной спасательной службы в Facebook.

Девушка увидела на дереве мяукавшего кота, который не мог самостоятельно слезть – она хотела ему помочь. Однако застряла на высоте 5 метров и не могла спуститься на землю.

Прохожие увидели ее и вызвали спасательную службу. Девушка сняла кота, а с помощью платформы и стремянки спасатели спустили ее на землю.

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Напомним, в Черновцах пес застрял в металлическом заборе на балконе. Он не мог самостоятельно высвободиться, тоже это не могли сделать его владельцы. Пришлось вызвать спасателей.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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