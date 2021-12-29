В Харькове сильно заснежило: как город справляется с непогодой

Автомобили остановились в больших пробках.

Сильная метель вчера вечером добралась до Харькова. В городе на дорогах насчитали несколько десятков аварий.

Какая ситуация в Харькове, рассказала 29 декабря корреспондентка ТСН.Ранок.

В Харькове уже снегопад утих. Сейчас идет небольшой снег. На пешеходных дорожках пока не успели все расчистить. Людям приходится пробираться через снег к автобусным остановкам. Снега навалило 15-20 сантиметров. Автомобили, припаркованные во дворах, заметало. Водителям приходится откапывать их лопатой.

На дорогах ситуация не лучше. Снег не почистили, машины двигаются довольно медленно и на некоторых участках может заносить. Впрочем, пока больших пробок нет.

Снегопад с вьюгой раскопался вчера вечером в 16:00. Уже через час движение на дорогах парализовало. В соцсети выкладывали видео, как в центре автомобиля просто останавливались. Около 40 мин невозможно было уехать, потому что аварии были чуть ли не на каждом повороте.

Патрульные зафиксировали более двух десятков ДТП. Больше столкновений было на спусках и подъемах. Из-за гололеда машины заносило, или они просто не могли ехать и буксовали на месте.

На дороги региона было выведено 20 спецмашин. Коммунальщики подготовили 7,5 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песка. Чтобы облегчить работу, мэрия запретила въезжать в город грузовикам, проезжающим в Харькове. На постах патрульные останавливали тяжеловозы и информировали, что проехать могут только по кольцевой дороге.

По прогнозам синоптиков снег будет идти в Харькове еще до обеда. Завтра осадков не обещают. Впрочем, 31 декабря с самого утра снова заснежит.