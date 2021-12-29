Церковный праздник 30 декабря: день памяти святого Даниила

Считалось, что если на Даниила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми.

30 декабря православная церковь чтит память святого Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила.

История праздника

Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и среди других пленников оказались четверо знатных юношей. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их на своем дворе и научить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Данилу – еще и дар прозорливости и истолкования снов.

Однажды Навуходоносор приказал соорудить огромное изваяние в честь себя, которым люди должны были поклоняться. Отроки отказались сделать это, и царь приказал казнить их. Однако они остались невредимыми даже в раскаленной печи. Видя это, правитель проникся уважением к ним. При другом царе, Валтасаре, святой Даниил истолковал огненную надпись "Меня, Текел, Перес", появившуюся на стене дворца во время пира и предвещавший падение Вавилонского царства.

Народные традиции

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей – Анания, Азария и Мисаила – и клали под подушку. Ночью непременно должен был явиться суженый.

В этот день особое внимание уделяли огню. Ночью же разводили огромные костры. Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Даниила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.

Приметы

Сон в ночь на 30 декабря снится вещий;

Птицы летают низко над землей – к осадкам;

Солнечное утро – следует готовиться к серьезным морозам;

Если над луной видна дымка, то следующий день будет пасмурным и с осадками.

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Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя ругаться и ссориться

Нельзя заниматься домашними делами

Нельзя брать в руки острые предметы

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