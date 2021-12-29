Церковне свято 30 грудня: день пам'яті святого Даниїла

Вважалося, якщо на Данила на деревах з'явиться іній, то Святки будуть теплими.

30 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Даниїла та трьох отроків - Ананія, Азарія та Мисаїла.

Історія свята

Згідно з переказами, за 600 років до Різдва Христового вавилоняни завоювали Єрусалим, і поміж інших бранців опинилися четверо знатних юнаків. Цар Вавилона Навуходоносор вирішив виховати їх при своєму дворі та навчити їх халдейським наукам. Попри це, молоді люди пам'ятали заповіді своєї віри, відмовлялися від надмірностей та вели суворий спосіб життя. За це Господь дарував їм мудрість, а Данилові – ще й дар прозорливості та тлумачення снів.

Одного разу Навуходоносор наказав спорудити величезну статую на честь себе, якою люди мали поклонятися. Отроки відмовилися зробити це, і цар наказав стратити їх. Однак вони залишилися неушкодженими навіть у розпеченій печі. Бачачи це, правитель перейнявся повагою до них. За іншого царя, Валтасара, святий Даниїл витлумачив вогненний напис "Мене, Текел, Перес", що з'явився на стіні палацу під час бенкету і віщував падіння Вавилонського царства.

Народні традиції

На Русі цього дня дівчата намагалися здобути від святого Данила хоч краплю його прозорливості. Для цього на трьох лаврових аркушах писали імена трьох його друзів - Ананія, Азарія та Мисаїла - і клали під подушку. Вночі неодмінно мав з'явитися суджений.

Цього дня особливу увагу приділяли вогню. Вночі ж розводили величезні багаття. Звертали увагу на прикмети погоди. Вважалося, якщо на Данила на деревах з'явиться іній, то Святки будуть теплими. Якщо ж почалася хуртовина, це говорило про те, що влітку бджоли добре роїтися.

Прикмети

Сон проти 30 грудня є віщим.

Птахи літають низько над землею - до опадів;

Сонячний ранок - варто готуватись до серйозних морозів;

Якщо над місяцем видно серпанок, то наступний день буде похмурим та з опадами.

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Що не можна робити 30 грудня

Не можна лаятися та сваритися

Не можна займатись хатніми справами

Не можна брати до рук гострі предмети

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