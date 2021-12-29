У Харкові сильно засніжило: як місто дає раду з негодою

У Харкові сильно засніжило: як місто дає раду з негодою

Автомобілі зупинилися у великих заторах.

Сильна хуртовина вчорв надвечір дісталась до Харкова. У місті на дорогах нарахували кілька десятків аварій.

Яка наразі ситуація в Харкові, розповіла 29 грудня кореспондентка ТСН.Ранок.

У Харкові вже снігопад вщух. Зараз йде невеликий сніг. На пішохідних доріжках поки не встигли усе порозчищати. Людям доводиться пробиратися через сніг до автобусних зупинок. Снігу навалило 15-20 сантиметрів. Автівки, що були припарковані у дворах позамітало. Водіям доводиться відкопувати їх лопатою.

На дорогах ситуація не краща. Сніг не порозчищали, машини рухаються доволі повільно і на деяких ділянках може заносити. Втім, поки великих заторів немає.

Снігопад із завірюхою розопчався учора ввечері годині о 16:00. Вже за годину рух на дорогах паралізувало. У соцмережі викладали відео, як у середмісті автівки простозупинялися. Близько 40 хв неможливо було поїхати, бо аварії були ледь не на кожному повороті.

Патрульні зафіксували понад два десятки ДТП. Найбільше зіткнень було на спусках та підйомах. Через ожеледицю машини заносило, або вони просто не могли їхати та буксували на місці.

На дороги регіону вивели 20 спецмашин. Комунальники підготували 7,5 тис. тонн солі та 26 тис. тонн піску. Аби полегшити роботу, мерія заборонила в’їжджати до міста вантажівкам, які у Харкові проїздом. На постах патрульні зупиняли ваговози та інформували, що проїхати можуть лише кільцевою дорогою.

За прогнозами синоптиків, сніг йтиме у Харкові ще до обіду. Завтра опадів не обіцяють. Втім, 31 грудня від самого ранку знову засніжить.