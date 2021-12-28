Спасатели установили предупредительные таблички на маршруте к горе Пип Иван

В ГСЧС предупреждают об угрозе снеголавинной опасности в горах.

Спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута к горе Пип Иван Черногорский.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели определили значительную лавинную опасность 3 степени. Однако с обилием снега, выпавшего за прошедшие дни, на экстремальных крутых склонах наблюдается высокая лавинная опасность. Местами от 40-60 см нового снега.

В целях безопасности спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Пип Иван Черногорский.

Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируют.

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Напомним, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Осадки ожидают по всей стране. На юге Украины будет дождь. Ветер восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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