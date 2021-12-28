Рятувальники встановили попереджувальні таблички на маршруті до гори Піп Іван

Рятувальники встановили попереджувальні таблички на маршруті до гори Піп Іван

У ДСНС попереджають про загрозу сніголавинної небезпеки у горах.

Рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту до гори Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Рятувальники визначили значну лавинну небезпеку 3 ступеня. Проте з великою кількістю снігу, що випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається висока лавинна небезпека. Місцями від 40-60 см нового снігу.

В цілях безпеки рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтують.

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Нагадаємо, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Опади очікують у всій країні. На півдні України буде сніг з дощем. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Удень в Україні, крім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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