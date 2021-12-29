Тысяча за вакцинацию: сколько украинцев уже воспользовалось программой "єПідтримка"

Тысяча за вакцинацию: сколько украинцев уже воспользовалось программой "єПідтримка"

На реализацию программы было направлено 3 миллиарда гривен.

Тысяча за вакцинацию. Программой "єПідтримка" уже воспользовались 6,5 млн украинцев, заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 29 декабря.

Так, в настоящее время к программе "єПідтримка" привлечены шесть банков. Еще 13 украинских финансовых учреждений готовятся присоединиться к услуге.

Напомним, каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через приложение "Дия" получить от государства тысячу гривен. Средства можно потратить на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб.

Так, подать заявку можно в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дия".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия". Как отмечают: сертификат из портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят . Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.