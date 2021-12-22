В Украине подешевели цитрусовые: какая стоимость фруктов

Перед праздниками в страну ввезли много фруктов из-за границы.

На украинских рынках и в магазинах перед новогодними праздниками подешевели цитрусовые.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Цена снизилась из-за большого количества импорта, отмечают в Минфине. Впрочем, эксперты предупреждают, что ближе к праздникам цены могут незначительно увеличиться. Зато после них продолжить тенденцию к удешевлению.

По данным ведомства, больше всего подешевели апельсины. Их стоимость снизилась почти до 33 гривен за килограмм. Мандарины можно купить чуть больше 30 гривен. Килограмм лимонов обойдется почти в 28 гривен.

Как сообщалось, в этом году в Украине новогодний стол за год подорожал более чем на 8%. Теперь его минимальная стоимость для украинской семьи из четырех человек около двух тысяч гривен. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню. Если приобрести еще какие-нибудь деликатесы, то средняя стоимость вырастет еще на 480 гривен.

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