В Україні здешевшали цитрусові: яка вартість фруктів

Перед святами до країни ввезли багато фруктів з-за кордону.

На українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здешевшали цитрусові.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Ціна знизилася через велику кількість імпорту, наголошують у Мінфіні. Втім, експерти попереджають, що ближче до свят ціни можуть несуттєво збільшитися. Натомість вже після них продовжити тенденцію до здешевшання.

За даними відомства, найбільше подешевшали апельсини. Їхня вартість знизилася майже до 33 гривень за кілограм. Мандарини можна купити трохи більше ніж за 30 гривень. Кілограм лимонів обійдеться у майже 28 гривень.

Як повідомлялося, цього року в Україні новорічний стіл за рік здорожчав на понад 8%. Тепер його мінімальна вартість для української сім'ї з чотирьох людей майже дві тисячі гривень. Експерти до цієї суми включили традиційне новорічне меню. Якщо придбати ще якісь делікатеси, то середня вартість зросте ще на 480 гривень.

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