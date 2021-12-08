Индекс оливье: сколько в этом году будет стоить для украинцев приготовление новогоднего салата

Индекс оливье: сколько в этом году будет стоить для украинцев приготовление новогоднего салата

За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограммов салата будет стоить почти 210 грн.

За год индекс стоимости популярного новогоднего салата оливье вырос на 21%.

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Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

"В течение года наблюдается рост цен почти на все категории товаров. В том числе, подорожание коснулось всех основных продуктов, входящих в состав оливье, кроме картофеля. Сравнивая с прошлым годом, картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 грн за килограмм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ингридиентов традиционного салата больше всего подорожали лук (почти вдвое) и яйца (более чем на 50%). Цены на колбасу варьируются от 120 до 290 грн/кг. Однако вместо колбасы часто добавляют курятину, которая тоже подорожала - стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

Банка консервированного горошка стоит от 25 до 50 гривен. В то же время цена свежих огурцов составляет около 50 грн, а соленых – 40-70 грн. Поскольку основные составляющие майонеза - яйцо и подсолнечное масло - подорожали, то, соответственно, вырос в цене и сам майонез – в среднем на 20%.

Также аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту. Для него нужны картофель, морковь, яйца, огурцы свежие или квашеные, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, зелень и майонез.

Таким образом, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить для украинцев 209,9 грн., тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно подорожание коснется овощей и мяса.

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