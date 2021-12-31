Постоянная реабилитация может подарить Лике полноценное будущее

Мама девочки просит финансовой помощи.

Лика – одна из трех деток в семье Макаровых, но только у нее состояние здоровья постоянно нуждается в коррекции – у ребенка ДЦП.

«Она нуждается в постоянных реабилитации – массаж, физкультура, бассейн, занятия с логопедом. Иначе ее состояние будет ухудшаться с каждым днем – без занятий спастика усиливается, и ей будет все сложнее двигаться и управлять мышцами. Когда мы не пропускаем занятия, она имеет потрясающие результаты. Врачи говорят, Лика очень перспективная и может ходить и говорить, при условии постоянной работы с ней специалистами», –рассказывает мама ребенка.

Маме девочки с детьми пришлось выехать из Луганской области, и сейчас они живут в Киеве, поэтому собрать средства на постоянную реабилитацию становится все труднее и труднее.

«С трудом выживаем, расходы огромные. Дети часто болеют, и очень много уходит на лекарства. Я прошу помощи в сборе средств для оплаты реабилитации Лики. Я сама не справляюсь уже совсем. Нуждаемся практически во всем. Мы верим в чудо и добрые сердца отзывчивых людей, которые помогут в этот очень сложный период нашей жизни, и нам не придется оставаться совсем без реабилитации... Лика может ходить, только нужна ваша помощь», – говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168745604795630

Монобанк 5375414116528216

Макарова Елена Александровна