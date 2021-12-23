В Украине подорожала пшеничная мука: какая стоимость

За месяц цена выросла почти на две гривны.

В украинских магазинах и на рынках подорожала пшеничная мука.

Об этом сообщает ресурс Земляк.

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Отмечается, что на рынке "Столичный" средняя стоимость килограмма муки составляет 12 грн, а самая высокая цена – 15,5 грн. На оптовом рынке "Шувар" два килограмма обойдутся более чем в 45 грн.

В магазинах розничная цена на килограмм муки составляет 21,90 грн/кг. В прошлом месяце цена была меньше на 1,85 грн.

"Индекс потребительских цен на муку в декабре 2021 года составил 104,90%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены увеличились на 4,90%. В ноябре 2021 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 101,74%", — сообщают эксперты.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах за 11 месяцев 2021 года выросла стоимость круп. На полках магазинов стоимость гречки выросла более чем на 23%, а рис — почти на 15%.

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