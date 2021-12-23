В Україні здорожчало пшеничне борошно: яка вартість

В Україні здорожчало пшеничне борошно: яка вартість

За місяць ціна виросла на майже дві гривні.

В українських магазинах і на ринках здорожчало пшеничне борошно.

Про це повідомляє ресурс Земляк.

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Зазначається, що на ринку "Столичний" середня вартість кілограма борошна становить 12 грн, а найвища ціна - 15,5 грн. На оптовиму ринку "Шувар" два кілограма обійдуться у понад 45 грн.

У магазинах роздрібна ціна кілограма борошна становить 21,90 грн/кг. У минулому місяці ціна була менша на 1,85 грн.

"Індекс споживчих цін на борошно у грудні 2021 року склав 104,90%. Порівняно з попереднім місяцем, середні ціни збільшилися на 4,90%. У листопаді 2021 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 101,74%", - повідомляють експерти.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах за 11 місяців 2021 року зросла вартість круп. На полицях магазинів вартість гречки зросла на понад 23%, а рис - на майже 15%.

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