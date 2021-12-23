В Україні зросла вартість буряка: скільки коштує

На ринку обмежена пропозиція на цей овоч.
На ринках і в магазинах рекордно здорожчав буряк.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Вартість овоча за місяць зросла на чотири гривні. Потягом 2021 року ціна на буряк збільшилася майже в чотири рази - такі дані оприлюднили в Мінфіні.
На найбільшому гуртовому ринку на півдні України за кілограм буряку просять 12 гривень. На заході країни на гуртовому ринку овоч продають майже за 15 гривень за кілограм. У столиці кілограм буряку коштує в середньому 14 гривень.
Експерти здорожчання овоча пояснюють обмеженою пропозицією на ринку. Арарії притримують буряк до весни, щоб продати його ще дорожче.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.
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